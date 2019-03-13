В Бохане в начале марта пропала 17-летняя Полина Горохова

Боханский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе ищут без вести пропавшую 17-летнюю Полину Горохову, которая ушла из дома 2 марта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, до настоящего времени о местонахождении девушки ничего не известно. По данным оперативников, Полина Горохова могла уехать в Иркутск.

ПРИМЕТЫ:

На вид 17 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы русые короткие.

Была одета в темно-зеленые пуховик и вязаную шапку, черные брюки и черные высокие сапоги.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить информацию по телефонам дежурной части МО МВД России «Боханский»: 8 (395-38) 25-60-3 или 02 (с мобильного 112).