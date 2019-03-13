|Происшествия
|13.03.2019
|
|
В Бохане в начале марта пропала 17-летняя Полина Горохова
|
Боханский район, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе ищут без вести пропавшую 17-летнюю Полину Горохову, которая ушла из дома 2 марта.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, до настоящего времени о местонахождении девушки ничего не известно. По данным оперативников, Полина Горохова могла уехать в Иркутск.
ПРИМЕТЫ:
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram