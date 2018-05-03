В Боханском районе горит лес на площади 478 гектаров

Боханский район, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 4 мая, зарегистрирован один лесной пожар на площади 478 га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, очаг находится в Боханском районе, он локализован.

За сутки 3 мая, по официальным данным, потушили 12 пожаров, в том числе четыре вновь обнаруженных. Их общая площадь составила 1,5 тысячи га, покрытых лесом, и 711 нелесных гектаров. По два очага потушено в Иркутском, Усольском и Эхирит-Булагатском районах, по одному – в Боханском, Жигаловском, Тулунском, Балаганском, Зиминском и Куйтунском районах.

Ещё одно возгорание площадью 0,1 га ликвидировано в Прибайкальском национальном парке в трёх километрах от села Большое Голоустное Иркутского района.

Напомним, с 4 по 6 мая в западных, северных, местами южных районах Иркутской области будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. По данным синоптиков, 4 мая по области ожидается северо-западный ветер до 13-18 м/с, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах местами до 18-23 м/с,