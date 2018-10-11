В Боханском районе «накрыли» бригаду черных лесорубов вместе с организатором

Боханский район, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Боханского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти лиц, состоявших в организованной группе и занимавшихся незаконными рубками.

В зависимости от роли и участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 (незаконные рубки лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере, организованной группой), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия). Расследование уголовного дела проводилось следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. Как напоминает пресс-служба областной прокуратуры, в ноябре 2017 года задержание участников преступной группы было освещено на телеканале «Россия 24».

Напомним, в ноябре 2017 года сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области в лесном массиве вблизи деревни Веселая Поляна Боханского района на месте преступления застигли бригаду лесорубов из шести человек (все – жители Иркутской области). Следственным отделом МО МВД России «Боханский» возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, по факту незаконной рубки лесных насаждений, совершенной в крупном размере, на сумму более 84 тысяч рублей. В связи со сложностью и большим объемом следственных действий уголовное дело было изъято и передано для расследования в следственную часть ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области.

В ходе расследования были установлены и задержаны все соучастники организованной группы, в том числе ее организатор. Кроме того, выявлены четыре дополнительных эпизода преступной деятельности, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Так, после задержания соучастников преступлений организатор этой группы гражданин Ш. скрылся, и длительное время находился в федеральном розыске. В январе 2018 года сотрудники полиции при поддержке отряда СОБР Росгвардии провели его задержание, в ходе которого у гражданина Ш. обнаружили автомат Калашникова с патронами к нему. По факту незаконного приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ.

В результате преступной деятельности организованной группы под руководством Ш. совершены незаконные рубки в особо крупных размерах объемом 383 кубометров, в результате чего окружающей среде причинен материальный вред в размере свыше 2 млн. рублей. Незаконно заготовленная древесина реализована в доход государства.

С целью возмещения ущерба следствием наложен арест на два автомобиля, принадлежащих Ш., кроме того, изъяты орудия и средства совершения преступления: два трактора МТЗ-82 и три бензопилы.

Соучастникам организованной группы за совершение преступлений грозит максимальное лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Кроме того, Ш. за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На предварительном следствии в отношении четырех лиц уголовные дела выделены в отдельные производства, расследование по ним продолжается, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.