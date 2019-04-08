Боханский район, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе опекун украла у подопечной около миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

– С заявлением в прокуратуру обратилась 20-летняя жительница Боханского района. Она сообщила, что 36-летняя опекунша взяла у нее деньги на временное хранение, в том числе пенсии по потере кормильца и по инвалидности, а потом всё потратила на себя. Мошенница купила себе квартиру, оформив ее на третье лицо. Ущерб составил около миллиона рублей, – отметили в ведомстве.

По результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.