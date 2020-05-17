В Боханском районе пьяный водитель пытался откупиться от инспектора

Боханский район, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе пьяный водитель пытался дать взятку дорожному полицейскому.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, утвержден обвинительный акт в отношении 44-летнего иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 291.2 УК РФ – покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

В ходе дознания установлено, что обвиняемый 11 октября 2019 года в селе Олонки Боханского района, управлял автомобилем ВАЗ-21214 в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники ГИБДД. При составлении протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, злоумышленник для уклонения от административной ответственности передал сотрудникам ОГИБДД взятку в сумме 5 тысяч рублей. Дорожные полицейские от взятки отказались и сообщили о попытке ее дать в отдел полиции.

Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа изъяла деньги, предназначенные для взятки. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным актом направлено мировому судье судебного участка Боханского района для рассмотрения по существу.