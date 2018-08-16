В Боханском районе рецидивист отправился под суд за поножовщину

Боханский район, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе рецидивист отправился под суд за убийство собутыльника.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

В ходе расследования убийства жителя поселка Бохан выяснилось, что преступление совершил ранее судимый за аналогичное преступление мужчина, который был задержан и заключен под стражу.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что ночью 4 октября 2017 года он в доме потерпевшего в ходе совместного распития спиртных напитков, вооружившись кухонным ножом, нанес тому множество колото-резанных ранений. В результате полученных ранений хозяин дома скончался на месте.

На первоначальных стадиях расследования обвиняемый отрицал свою причастность к совершению преступления, выдвигал версию о совершении преступления другим человеком, который оказался очевидцем преступления. Проведенной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что в момент совершения преступления, обвиняемый осознавал характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими, то есть являлся вменяемым.

В действиях обвиняемого усматривается особо опасный рецидив преступления, поскольку он был в 2005 году судим, а после отбывал реальное лишение свободы за совершение аналогичного преступления.

За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Уголовное дело направлено в Боханский районный суд для рассмотрения по существу.