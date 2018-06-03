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04.06.2018

В Боханском районе трое заблудившихся детей почти сутки провели в лесу

Боханский район, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Под деревней Черниговская Боханского района трое заблудившихся детей почти сутки провели в лесу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, утром 3 июля в дежурную часть МУ МВД «Боханский» обратился житель деревни Черниговская, расположенной в 40 километрах от районного центра. Мужчина сообщил о пропаже двоих мальчиков шести и девяти лет и пятилетней девочки.

На их поиски сразу был поднят весь личный состав районной полиции. К розыску подключились спасатели МЧС России, местные жители, представители сельской администрации. Спустя два часа все без вести пропавшие были обнаружены около соседней деревни Морозово в 12 километрах от места своего жительства.

Как выяснили полицейские, дети потерялись еще накануне вечером, когда направились в сторону леса. Только на следующий день они вышли к окраине населённого пункта, где и были обнаружены.

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родители привлечены к административной ответственности. Инспекторами ОДН с ними проведены необходимые профилактические беседы о недопущении подобных случаев.

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