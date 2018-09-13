В Боханском районе вынуждено сел санитарный вертолёт

Боханский район, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В 28 км от посёлка Бохан 12 сентября совершил вынужденную посадку санитарный вертолёт Ми-8, выполнявший рейс по маршруту Иркутск-Зима-Нижнеудинск. По факту случившегося Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР проводит доследственную проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл в 11.36. На борту находились восемь пассажиров и три члена экипажа. Посадка произошла в штатном режиме. Вертолёт повреждений не получил, пострадавших нет.

Сейчас следствием выполняется комплекс проверок для того, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.