Боханский район, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе задержали виновника смертельного ДТП, скрывшегося с места аварии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, трагический инцидент произошел около полуночи 8 января на улице Евсеевская села Казачье, расположенного в 40 километрах от Бохана.

В дежурную часть полиции из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что госпитализированная с проезжей части местная жительница скончалась. Выехавшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что женщина стала жертвой ДТП.

Сыщики предположили, что она попала под колеса отечественного автомобиля марки ВАЗ-2110. Уже к утру следующего дня разыскиваемый транспорт был обнаружен в ограде частного дома, после чего в отдел полиции сотрудники уголовного розыска доставили его владельца.

По словам 31-летнего местного жителя, он испугался ответственности и покинул место ДТП, а скорую медицинскую помощь не смог вызвать, поскольку у него не было с собой телефона.

Сейчас органами предварительного следствия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемый виновник случившегося привлечен к административной ответственности за оставление места аварии.