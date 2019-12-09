В Бодайбинском районе при обустройстве переправы под лёд провалился экскаватор

Бодайбинский район, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На реке Витим у посёлка Мамакан Бодайбинского района 7 декабря провалился под лёд экскаватор, который обустраивал переправу. Люди не пострадали, сообщает пресс-служба спасателей.

Экскаватор массой 20 тонн проводил обустройство ледовой переправы «Бадайбо-Мамакан». Глубина реки в месте провала составляет 4 м, толщина льда – более 1 м. По оценке специалистов дорожной службы, лёд был способен выдержать строительную технику, но сильное подлёдное течение могло разрушить ледовый покров в середине реки. Ширина реки составляет 500 м, расстояние от места провала до берега 250 м.

На место происшествия для оценки ситуации и планирования дальнейших действий выехала оперативная группа Бодайбинского пожарно-спасательного гарнизона. Разлива нефтепродуктов не наблюдается. Угрозы загрязнения реки Витим нет. Водозаборы ниже по течению отсутствуют. Место провала огорожено вешками, установлены предупреждающие знаки.

Напомним, ранее сообщалось, что на реках и заливах Иркутской области 7 и 8 декабря сотрудники ГИМС проведут дополнительные рейды, чтобы пресечь выход людей и выезд машин на неокрепший лёд. К слову 5 декабря на реке Ангара у села Олонки Боханского района местный житель утонул, когда вышел на лёд, чтобы набрать воды. Известно, что 67-летний мужчина провалился под лед в 4-5 метрах от берега. На помощь ему поспешил местный житель, ставший свидетелем происшествия. Он подавал тонущему доску, но обессилевший мужчина уже не смог за нее ухватиться и скрылся под водой.

СПРАВКА:

О местах выезда автотранспорта на лёд необходимо сообщить в администрацию муниципального образования или по телефону доверия в ГУ МЧС по Иркутской области: 8(3952) 399-999.