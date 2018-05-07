ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
07.05.2018

В Бодайбо от детской коляски загорелся деревянный дом – пострадала пенсионерка

Бодайбо, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо в ночь на 7 мая горел двухэтажный деревянный дом по ул. Ремесленная. На пожаре пострадала 71-летняя бабушка – она потеряла сознание из-за отравления угарным газом. Скорая помощь увезла женщину в центральную районную больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, других жертв на пожаре не было – 17 жильцов покинули дом самостоятельно. Еще 12 человек, включая четырех детей, были эвакуированы звеньями газодымозащитной службы.

– Очаг возгорания находился в детской коляске, стоявшей в подъезде под лестничным пролетом на первом этаже у входа. Занесение стороннего источника огня – одна из наиболее вероятных причин пожара. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, – сообщил начальник отдела надзорной деятельности по Бодайбинскому району Максим Соколовский.

Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Площадь повреждения составила 36 квадратных метров. От огня пострадали две квартиры на первом и втором этажах, второй подъезд и частично крыша жилого дома.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске