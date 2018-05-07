В Бодайбо от детской коляски загорелся деревянный дом – пострадала пенсионерка

Бодайбо, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бодайбо в ночь на 7 мая горел двухэтажный деревянный дом по ул. Ремесленная. На пожаре пострадала 71-летняя бабушка – она потеряла сознание из-за отравления угарным газом. Скорая помощь увезла женщину в центральную районную больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, других жертв на пожаре не было – 17 жильцов покинули дом самостоятельно. Еще 12 человек, включая четырех детей, были эвакуированы звеньями газодымозащитной службы.

– Очаг возгорания находился в детской коляске, стоявшей в подъезде под лестничным пролетом на первом этаже у входа. Занесение стороннего источника огня – одна из наиболее вероятных причин пожара. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, – сообщил начальник отдела надзорной деятельности по Бодайбинскому району Максим Соколовский.

Пожар был ликвидирован в течение 15 минут. Площадь повреждения составила 36 квадратных метров. От огня пострадали две квартиры на первом и втором этажах, второй подъезд и частично крыша жилого дома.