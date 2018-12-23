В Бодайбо самолет задел крылом фонарный столб

Бодайбо, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Бодайбо 23 декабря самолет Ан-24 сообщением «Усть-Кут-Бодайбо» при рулежке на остановочное место задел левым крылом фонарный столб. Никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, инцидент случился около 13:40. На борту воздушного судна находились 24 пассажира.

В настоящее время по факту происшествия проводится доследственная проверка.