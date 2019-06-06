В Бодайбо вынесли приговор за пересылку наркотиков в конверте для документов

Бодайбо, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бодайбинский городской суд вынес три приговора за незаконную пересылку наркотиков из Иркутска в Бодайбо.

В суде установлено, что двое иркутян по просьбе наркопотребителей из Бодайбо переслали им синтетические наркотики, упакованные в конверт под видом документов, через случайного пассажира авиарейса маршрута Иркутск-Бодайбо, который не знал о совершаемом преступлении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в зависимости от роли и степени участия каждого из фигурантов, им обвинили в незаконной пересылке, а также приобретении и хранении запрещенных веществ. Двое из них приговорены к пяти и пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, невольный наркокурьер отделался полутора годами условно. В отношении четвертого фигуранта, ранее объявленного в розыск, ведется отдельное уголовное производство.