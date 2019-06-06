В Братске будут судить «закладчика» синтетических наркотиков

Братск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске завершено расследование уголовного дела по фактам сбыта синтетических наркотиков. Перед судом предстанет 28-летний закладчик, сообщает пресс-служба полиции.

Злоумышленника задержали в марте 2019 года. При осмотре его автомобиля в дверной ручке оперативники обнаружили тайник, где находилось 13 пакетиков с производным N-метилэфедрона, известного среди потребителей как «скорость». Аналогичные пакеты были изъяты из трех закладок, устроенных на трассе Братск – Падун. Впоследствии при обыске в офисе, который задержанный арендовал как индивидуальный предприниматель, была обнаружена еще часть приготовленного к реализации «товара».

– По установленным фактам покушения на сбыт наркотических средств был возбужден ряд уголовных дел, которые в дальнейшем объединили в одно производство. Установлено, что в декабре прошлого года мужчина, испытывая потребность в дополнительном заработке, в интернете списался с неизвестными, которые предложили ему оказывать содействие в реализации неких товаров на территории Братска. Как выяснилось, речь шла о распространении наркотиков, – поясняют в ГУ МВД по Иркутской области.

Обвиняемый признался, что через один из закрытых мессенджеров ему сообщали о местонахождении поступившей партии наркотиков с указанием районов города, где нужно произвести «закладки». Плату за свою преступную деятельность мужчина получал от заказчика, когда тот изымал товар. Полученные средства наркодилер тратил по своему усмотрению, в том числе обеспечивая семью.

Между тем, максимальное наказание за покушение на сбыт наркотиков предусматривает до 20 лет лишения свободы.