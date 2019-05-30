В Братске девочка-подросток погибла под колёсами поезда

Братск, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 17-летняя жительница Падунского района 30 мая попала под колёса пассажирского поезда и погибла на месте. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления СКР.

Трагедия произошла днём на перегоне станции «Падунские пороги-Галачинский». Известно, что девушка переходила железнодорожные пути.

Несмотря на примененное экстренное торможение, несчастный случай предотвратить не удалось. В результате травмирования девушка погибла на месте.

Сейчас выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.