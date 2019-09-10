Братск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске домушник, ограбив квартиру, выпал из окна седьмого этажа и погиб. Инцидент произошел около полудня 7 сентября, сообщает Братская студия телевидения.

Мужчина 1988 года рождения решил залезть в квартиру через окно и поживиться имуществом. Но оказалось, что брать там особо нечего. Тогда он собрал в сумку то, что представляло хоть какую-то ценность: телефон, обувь, туалетную воду и серебряную цепочку с крестиком и поспешил покинуть место преступления. Однако, не удержав равновесие, грабитель сорвался и выпал из окна седьмого этажа. Злоумышленник погиб на месте.

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области сообщили, что личность преступника установлена, он был неоднократно судим.