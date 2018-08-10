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12.08.2018

В Братске дорожные инспекторы дважды за сутки пускались в погоню за водителями мототранспорта

Братск, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Госавтоинспекторам отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Братское» в течение всего суток дважды пришлось пускаться в погоню за водителями мототранспорта, грубо нарушившими требования правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во время патрулирования магистралей жилого района Гидростроитель в Братске экипаж ДПС заметил двигавшийся по дороге мопед с водителем и пассажиром без шлемов. Требования сотрудников об остановке мотоциклист игнорировал.  Остановившись у препятствия, молодые люди бросили мопед и попытались скрыться, но после непродолжительного преследования были задержаны инспекторами дорожно-патрульной службы. Водителя доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции №4, а его двухколёсный транспорт эвакуировали на штрафстоянку, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Аналогичная ситуация произошла в дневное время на улице Набережной в Вихоревке. И здесь госавтоинспекторы выявили водителя, управлявшего мотоциклом без мотошлема. С помощью громкоговорящей связи сотрудники передали требование об остановке, но байкер только прибавил скорость. После непродолжительной погони мотоцикл был настигнут. Им управлял 17-летний житель районного центра. В ходе проверки установлено, что этот молодой человек уже устраивал «гонки» с полицией, но на автомобиле. Несовершеннолетнего вихоревчанина доставили родителям, в присутствии которых был составлен административный протокол за управление транспортным средством без водительских прав.

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