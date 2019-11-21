Братск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске двое мужчин подожгли искусственное покрытие и ограждение футбольного поля стадиона «Локомотив». Полиция ведет розыск вандалов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел в жилом микрорайоне Осиновка в ночь на 31 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое неизвестных в куртках с капюшонами на голове проникли на территорию стадиона и пытались взломать дверь в помещение футбольного клуба «Сибиряк». Затем они подожгли искусственное покрытие поля и сетку ограждения, причинив собственнику материальный ущерб.

– Оперативники при изучении видеозаписи установили, что один из подозреваемых среднего роста, одет в куртку с капюшоном, светлые брюки типа «Джоггер», белые носки и темные кроссовки. Второй – высокого роста, был одет в куртку с капюшоном, светло-синие джинсы, темного цвета ботинки классической модели, – сообщили в ведомстве.

Всех, кто владеет информацией о подозреваемых, просят обратиться в братский отдел полиции № 4 или позвонить по телефонам: 8-902-547-07-07, 8 (3953) 310-555, либо 102 или 112.