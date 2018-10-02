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03.10.2018

В Братске из ломбарда украли сейф с золотом

Братск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске из ломбарда похитили сейф с золотыми украшениями.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, ведется розыск подозреваемых, похитивших сейф из ломбарда, расположенного на улице Вокзальной.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть полиции накануне около четырех часов утра. Как выяснили оперативники, злоумышленники проникли в помещение магазина «Русич», где из-за стойки ломбарда похитили металлический ящик, в котором находились ювелирные украшения и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Сейчас сыщиками ищут злоумышленников. В этих целях ориентированы все наружные экипажи полиции и оперативные подразделения

Людей, обладающих сведениями о произошедшем, полиция просит обратиться в дежурную часть по телефону в Братске: 8 (3953) 49-54-99, 49-54-02 или 02 (102 - с мобильного). Анонимность и конфиденциальность гарантируются.

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