В Братске из-за детской шалости эвакуировали 120 человек

Братск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Из театрально-концертного зала «Братск-Арт» 31 мая эвакуировали 120 человек.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, в четверг, 31 мая, в седьмом часу вечера в урне в туалете загорелась бумага. Из-за дыма сработала пожарная сигнализация.

В результате все посетители были эвакуированы из здания. Возгорание потушили сами работники «Братск-Арт» до прибытия пожарных. Причиной пожара стала детская шалость – мальчики в шутку подожгли бумагу. Сейчас проводится расследование.