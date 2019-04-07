В Братске ложно минировали театрально-концертный центр

Братск, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 6 апреля ложно заминировали театрально-концертный центр «Братск-АРТ». Звонившего задержали в тот же день, сообщает пресс-служба городской администрации.

Звонок о том, что в ТКЦ заложено взрывное устройство, в единую дежурно-диспетчерскую службу Братска поступил в 15.28. После этого, говорят в администрации Братска, оперативно были приняты все меры безопасности.

Из здания ТКЦ «Братск-АРТ» были эвакуированы персонал и посетители учреждения, включая 370 детей и подростков. Здание было обследовано, взрывчатки не нашли.

С задержанным работают сотрудники полиции.