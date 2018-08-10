В Братске мужчина по пьяни сообщил о минировании хлорного завода

Братск, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Братчанину, по пьяни сообщившему о минировании хлорного завода, запретили появляться в местах массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, вечером 7 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения позвонил на номер «112» Единой дежурной диспетчерской службы Братска, сообщив дежурному диспетчеру: «Я под хлорный завод бомбу положил!»

В результате его действий были привлечены значительные силы и средства правоохранительных органов, они проверяли сообщение о заложенном взрывном устройстве, которое впоследствии оказалось ложным.

Братчанин на судебном заседании признал свою вину полностью. Ему вынесли обвинительный приговор и назначили наказание в виде ограничения свободы на два года шесть месяцев, обязав не посещать места проведения массовых и иных мероприятий в пределах Братска и не участвовать в них, а также не выезжать за пределы территории муниципального образования, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа и являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации.