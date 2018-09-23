В Братске на территорию детского лагеря пробрались три медведя

Братск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске на территории детского лагеря «Надежда» заметили взрослого медведя и двух медвежат. Видео с камер наблюдения опубликовали в паблике «Инцидент Братск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в ночь на 21 сентября. Звери прошлись рядом с корпусами лагеря, а затем ретировались с территории.

«Надежда» находится на берегу Братского моря примерно в 10-ти км от жилого района Гидростроитель. Севернее лагеря расположен дачный массив Зяба, южнее – санаторий «Братское взморье».

Напомним, 23 сентября к людям вышел медведь в Усть-Куте. Он ранил местную жительницу. Как оказалось, женщина сварила корм для своих домашних животных и оставила его в гараже. На запах пищи из леса и вышел дикий зверь.