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22.03.2019

В Братске наркокурьер получил семь лет «строгача»

Братск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске наркокурьер приговорен к семи годам колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области, приговор вынесен Братским городским судом. Виновным признан 22-летний житель Улан-Удэ за участие в незаконном сбыте синтетических наркотических средств в особо крупном размере – часть 5 статьи 228.1 УК России.

Ранее судимый за аналогичное преступление житель Бурятии специально приехал в Братск, чтобы забрать в одном из городских гаражных кооперативов содержимое тайника с крупной партией синтетического наркотика. Информацию о схроне преступник получил от анонимного собеседника в социальной сети. За вознаграждение улан-удэнец согласился перевезти «синтетику» из Братска в Иркутск, где должен был так же спрятать, а информацию о новом тайнике передать куратору.

Сотрудники УФСБ задержали преступника вскоре после обнаружения им свертка с наркотическим веществом, общий вес которого составил 600 грамм.

Во время предварительного следствия осужденный полностью признал свою вину. Основным мотивом для совершения преступления стала жажда наживы. Сейчас устанавливаются личности и степень участия в данном преступлении других людей.

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