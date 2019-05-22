В Братске наркоторговка получила 13 лет «строгача»

Братск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Братчанке, торговавшей героином, дали 13 лет строгого режима.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, Падунский районный суд Братска признал местную жительницу цыганской национальности виновной в сбыте наркотических средств в крупном размере. При проведении обыска по месту жительства подсудимой полицейские изъяли почти полкилограмма героина.

Женщину-наркодилера задержали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Братское» еще летом 2017 года. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что на протяжении полугода наркосбытчица продавала на территории города наркотики бесконтактным способом – путём так называемых закладок.

Оперативники выяснили, что наркозависимые связывались с нею по телефону, переводили на указанный счет деньги, после чего она сообщала им место нахождения запрещённого порошка. В качестве доказательств противоправной деятельности также были изъяты банковские карты и сотовые телефоны, используемые в криминальных целях.

Собранные следователями ОВД доказательства легли в основу обвинительного заключения. По решению суда женщине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.