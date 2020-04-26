В Братске нерадивый шофер, вывозивший мусор, стал виновником лесного пожара

Братск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В лесу неподалеку от Братска 23 апреля случился пожар. Как выяснилось, виновником оказался местный 32-летний житель. Он перевозил мусор в своем грузовике, а когда содержимое начало тлеть, выбросил его у обочины дороги.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина вез мусор с территории кладбища на склад твердых бытовых отходов недалеко от района Гидростроитель. Заметив задымление в кузове машины, он выгрузил мусор, чтобы его грузовик не загорелся. Мужчина присыпал землей наиболее опасные участки, но не убедился, что потушил все, и уехал. Тем временем мусор продолжал тлеть. Это привело к неконтролируемому палу и пожару на площади 7 гектаров.

Установили виновника пожара по фрагментам кладбищеского мусора. Сейчас братчанин дает объяснения сотрудниками полиции в отделе внутренних дел. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Помимо этого, водитель обязан принять меры по ликвидации мусора, оставленного вблизи проезжей части.

В полиции напоминают, за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф от 4 тысяч до 1 миллиона рублей, а также уголовная ответственность.