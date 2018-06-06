В Братске няня обокрала свою работодательницу более чем на 555 тысяч рублей

Братск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд приговорил к условному сроку молодую женщину, обокравшую свою знакомую, у которой работала няней. Общая сумма похищенного составила более 555 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

Потерпевшая планировала приобрести жильё, сняла деньги со счёта в банке и хранила их в гардеробной своей квартиры. Няня нашла эти средства и решила их похитить. Она в течение нескольких месяцев брала эти деньги, а также золотые изделия своей работодательницы. Всего было похищено 463 тысяч рублей и золотые изделия на общую сумму 92,4 тысячи руб.

Осужденная в судебном заседании признала вину полностью. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Женщина добровольно частично возместила материальный ущерб.