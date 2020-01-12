|Происшествия
|13.01.2020
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В Братске пенсионерка попала под автобус
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Братск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске утром 11 января 64-летняя горожанка попала под колеса маршрутного автобуса. Женщину госпитализировали с травмой ноги.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился на остановке общественного транспорта «5 школа» на улице Обручева. По предварительным данным, пострадавшая поскользнулась возле уже начавшего движение автобуса и упала под его заднее колесо. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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