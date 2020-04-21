В Братске перед судом предстанет хозяин «резиновой квартиры»

Братск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина, обвиняемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, нигде не работающий братчанин в октябре прошлого года за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет трех иностранцев. Фактически в квартире, расположенной в центральной части города, они не проживали.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент оно передано в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание для братчанина может составить до трех лет лишения свободы.