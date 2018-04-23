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21.04.2018

В Братске перекрыли канал сбыта «синтетики»

Братск, 21.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в торговле синтетическими наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Несколькими днями ранее вечером возле дома по улице Обручева наркополицейские задержали с поличным 32-летнего мужчину. Проданное им вещество, предположительно, наркотического происхождения, изъято и передано на исследование.

Экспертиза подтвердила, что оно представляет собой синтетический наркотик, который входит в перечень запрещённых к распространению. Ещё одна доза аналогичного состава обнаружена у мужчины при личном досмотре. Подозреваемый рассказал полицейским, что около двух лет наркотики приобретает в интернете. Часть их использует для собственного потребления, часть – для реализации.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

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