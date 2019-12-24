|Происшествия
|25.12.2019
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В Братске почти две недели ищут без вести пропавшего Виктора Павлова
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Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межмуниципальное управление МВД России «Братское» проводит розыск пропавшего без вести 12 декабря местного жителя Виктора Геннадьевича Павлова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
– В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в ночь на 12 декабря из дома по улице Гидростроителей в жилом районе Падун ушёл в неизвестном направлении 58-летний Виктор Павлов. До настоящего времени никаких сведений о его местонахождении нет, – отмечают в ведомстве.
Известно, что на момент ухода пропавший был одет в тёмно-синий пуховик, норковую шапку чёрного цвета, чёрные зимние ботинки и серого цвета трико.
ПРИМЕТЫ:
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ:
Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить в отдел полиции № 3 или по телефонам: 8 (3953) 49-98-13, 8 (3953) 49-98-02, 02 (102 – с мобильного всех операторов связи), 8-904-148-14-26, 8-908-665-50-80.
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