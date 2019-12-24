В Братске почти две недели ищут без вести пропавшего Виктора Павлова

Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межмуниципальное управление МВД России «Братское» проводит розыск пропавшего без вести 12 декабря местного жителя Виктора Геннадьевича Павлова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в ночь на 12 декабря из дома по улице Гидростроителей в жилом районе Падун ушёл в неизвестном направлении 58-летний Виктор Павлов. До настоящего времени никаких сведений о его местонахождении нет, – отмечают в ведомстве. Известно, что на момент ухода пропавший был одет в тёмно-синий пуховик, норковую шапку чёрного цвета, чёрные зимние ботинки и серого цвета трико. ПРИМЕТЫ: Выглядит на 60 лет, рост 165-170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, стрижка короткая. ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: На правом глазу – бельмо, на левой голени – татуировка в виде головы беса. Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить в отдел полиции № 3 или по телефонам: 8 (3953) 49-98-13, 8 (3953) 49-98-02, 02 (102 – с мобильного всех операторов связи), 8-904-148-14-26, 8-908-665-50-80. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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