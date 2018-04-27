В Братске под колесами иномарки погибла женщина

Братск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске вечером 27 апреля под колесами Тойоты Короллы Аксио погибла женщина. Ее личность устанавливается.

Как сообщает ТК «Город» со ссылкой на ГИБДД, инцидент случился на улице Крупской.

ПРИМЕТЫ ПОГИБШЕЙ:

На вид женщине около 40 лет, рост около 160 см, стрижка короткая, волосы каштановые. Была одета в демисезонную стеганную квадратами короткую куртку бежевого цвета, синие джинсы, джемпер светлый с темными горизонтальными полосками, на шее – цепочка из белого металла.

Граждан, владеющих какой-либо информацией о погибшей, а также свидетелей происшествия просят звонить по телефонам: 8 (3953) 44-22-44, 44-22-49, 49-54-02.