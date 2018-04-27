|Происшествия
|28.04.2018
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В Братске под колесами иномарки погибла женщина
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Братск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске вечером 27 апреля под колесами Тойоты Короллы Аксио погибла женщина. Ее личность устанавливается.
Как сообщает
ПРИМЕТЫ ПОГИБШЕЙ:
Граждан, владеющих какой-либо информацией о погибшей, а также свидетелей происшествия просят звонить по телефонам: 8 (3953) 44-22-44, 44-22-49, 49-54-02.
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