В Братске полтора месяца ищут пропавшего без вести Олега Беляева

Братск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 27 июня 2018 года без вести пропал Олег Власенко. До сих пор о его месте нахождения ничего не известно, сообщает пресс-служба полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина самовольно ушел из приемного покоя горбольницы №3 в Гидростроителе по улице Мало-Амурская.

ПРИМЕТЫ:

На вид 30 лет, худощавого телосложения, рост около 178 см, лицо овальное, глаза карие, волосы темно-русые, коротко остриженные.

На момент ухода был одет в серую футболку, шорты и мастерку синего цвета, черные шлепанцы.

Особые приметы: имеются татуировки: на груди с двух сторон – в виде креста, на левой ноге – череп, под левым глазом – шрам.

Фото пресс-службы полиции

КООРДИНАТЫ:

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Олега Беляева, просят обратиться в ближайший отдел полиции либо сообщить по телефонам: 8 (3953) 31-05-55, 02 (112 – с мобильного), 8-908-665-50-80 (волонтеры).