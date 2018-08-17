|Происшествия
|17.08.2018
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В Братске полтора месяца ищут пропавшего без вести Олега Беляева
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Братск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 27 июня 2018 года без вести пропал Олег Власенко. До сих пор о его месте нахождения ничего не известно, сообщает пресс-служба полиции.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мужчина самовольно ушел из приемного покоя горбольницы №3 в Гидростроителе по улице Мало-Амурская.
ПРИМЕТЫ:
Фото пресс-службы полиции
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