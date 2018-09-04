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05.09.2018

В Братске поймали грабителей магазина

Братск, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске двое жителей Железногорска-Илимского вечером 4 сентября ограбили магазин. Злоумышленников задержали на следующий день.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, о разбойном нападении заявила 31-летняя жительница братского поселка Гидростроитель. Полицейские установили, что двое неизвестных в масках ворвались в помещение магазина и, угрожая продавцу ножом, похитили из кассы восемь тысяч рублей. В какой-то момент женщина смогла спрятаться от злоумышленников в подсобке и вызвать полицию.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Изучив полученные съемки, правоохранители вычислили личности предполагаемых налетчиков и доставили их в полицию.

В отношении 28 и 31-летнего жителей Железногорска-Илимского по признакам разбоя возбуждено уголовное дело. Задержанные помещены под стражу. Максимальное наказание за это преступление предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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