В Братске поймали не раз судимую держательницу наркопритона

Братск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске полицейские задержали многократно судимую содержательницу наркопритона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, наркозависимых в свою квартиру по улице Пихтовая пускала 43-летняя жительница Центрального района города. В жилище обнаружили и изъяли для проведения экспертизы шприцы с остатками вещества, предположительно, наркотического характера. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, за предоставленные апартаменты клиенты расплачивались с хозяйкой частью принесенных для потребления наркотических средств.

Установлено, что содержательница притона с 1996 года многократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время братчанка отбывает очередной условный срок по приговору 2018 года за мошенничество. Превращенную в притон квартиру женщина снимает. Своего жилья и семьи она не имеет.

– Много лет назад за аморальное поведение, употребление наркотиков и полное безразличие к воспитанию ребенка ее лишили родительских прав, – пояснили в полиции. – Сейчас женщине грозит до четырех лет лишения свободы.