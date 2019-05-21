В Братске пожилой виновнице смертельного ДТП дали условный срок

Братск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске вынесен приговор пенсионерке, ставшей виновницей смертельного ДТП.

Как сообщает пресс-служба Братского городского суда, 74-летняя братчанка нарушила правила дорожного движения, что привело к смерти мотоциклиста.

Как стало известно, 20 августа 2017 года женщина ехала по проезжей части второстепенной дороги. При этом выехала на нерегулируемый перекресток, не убедившись в отсутствии на полосе движения главной дороги транспортных средств, которые имеют преимущественное право проезда. Пенсионерка утратила контроль за движением своего автомобиля и допустила столкновение с мотоциклистом. Водитель мотоцикла погиб от полученных травм.

Уголовное дело поступило в Братский городской суд в сентябре 2018 года, его объем составлял пять томов. Судом исследованы показания более 30 свидетелей.

На суде первоначально подсудимая свою вину признала частично, а впоследствии категорически отрицала ее. Она утверждала, что водитель мотоцикла двигался с большой скоростью, превышающей допустимую на этом участке дороги, и сам столкнулся с ней на ее полосе движения.

Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу о виновности подсудимой. Ее приговорили к двум годам условно с испытательным сроком три года, а также на два года лишили водительских прав.