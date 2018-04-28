В Братске предстанут перед судом участники героиновой банды

Братск, 29.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске готовят для передачи в суд дело о банде наркодилеров, торговавших героином. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Подозреваемых оперативники задержали в августе прошлого года. Тогда было установлено, что предполагаемые преступники сбывают на территории Правобережного района Братска зелье, сообщая клиентам о местах закладок по телефону. В одном из таких тайников был обнаружен свёрток с веществом, по результатам экспертизы оказавшимся героином. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты банковские карты, телефоны и более 130 свёртков с героином.

В ходе расследования были выявлены признаки организации группы с четким распределением ролей. Фигурантка, заинтересовавшая получением преступных доходов ещё двоих жителей города, своей роли в наркоторговле не отрицает. Это нигде не работающая молодая женщина, имеющая на иждивении двоих малолетних детей. Её помощники, супруги средних лет, на момент выявления их незаконной деятельности работали. Мужчина – в службе такси, а его жена – в детском учреждении, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас расследование находится на стадии завершения. Для принятия объективного решения следствием дополнительно назначен ряд экспертиз. После их проведения и вынесения обвинительного заключения, уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. По вменяемой его фигурантам статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.