В Братске «прикрыли» наркопритон в жилой квартире

Братск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске наркоман-рецидивист предоставлял свою квартиру зависимым от «синтетики» для употребления запрещенных веществ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, притон был организован в центральной части Братска. Известно, что безработный 40-летний владелец жилья страдает наркотической зависимостью и ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за незаконный оборот наркотиков.

При обыске в квартире братчанина обнаружили и изъяли шприцы и иные приспособления, предназначенные для употребления запрещенных веществ. Возбуждено уголовное дело.

Между тем, только с начала 2019 года полицейские в Приангарье пресекли деятельность 10 наркопритонов.

КООРДИНАТЫ:

Полиция призывает жителей Иркутской области сообщать обо всех фактах реализации наркотиков по телефону 02 (102 с мобильного) либо обращаться лично в любой отдел органов внутренних дел.