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07.05.2018

В Братске расследуют убийство 16-летней школьницы

Братск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту убийства 16-летней школьницы. Тело девушки с признаками насильственной смерти нашли в одном из заброшенных зданий города, сообщает пресс-служба ведомства.

Об исчезновении школьницы стало известно 3 мая. В полицию тогда сообщили, что она ушла на занятия в школу, но домой не вернулась. К поиску братчанки были подключены наружные наряды полиции, участковый уполномоченный и оперативники уголовного розыска МУ МВД России «Братское».

Тело девочки нашли 5 мая. По информации братских СМИ, в здании, где её обнаружили, ранее находился Дворец пионеров. Известно, что школьница воспитывалась в неполной семье, на учетах в органах профилактики не состояла.

В тесном взаимодействии следователей СКР и сотрудников полиции в кратчайшие сроки преступление было раскрыто. В ходе работы следственно-оперативной группы был установлен и задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления, в настоящее время с ним работают следователи.

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