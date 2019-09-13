В Братске рецидивист ограбил на улице молодую женщину

Братск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На днях в полицию поступило сообщение о дерзком преступлении, совершённом в отношении молодой братчанки. Профессиональные действия сотрудников уголовного розыска позволили в кратчайшие сроки задержать предполагаемого грабителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, 25-летняя жительница Падунского района Братска, гуляя во дворе своего дома на улице Мечтателей, подверглась нападению неизвестного мужчины. Злоумышленник вытащил из заднего кармана её брюк сотовый телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Девушка сразу же обратилась в полицию. В уголовном розыске отдела полиции №3 МУ МВД России "Братское" ей предложили ознакомиться с фотографиями лиц, склонных к совершению аналогичных преступлений и состоящих на учёте в органах внутренних дел. Один из них показался пострадавшей похожим на её обидчика. Оперативники незамедлительно приняли все необходимые меры к задержанию подозреваемого.

Вскоре сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции был доставлен 37-летний неоднократно судимый житель города, который в только апреле освободился после очередного срока за грабёж. Он признался в совершённом преступлении. Выяснилось, что телефон задержанный уже успел сдать в одну из скупок района Энергетик.

Сейчас принимаются меры к возвращению похищенного имущества, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабёж").