ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
24.05.2018

В Братске школьница после сэлфи сорвалась с крыши заброшенного здания

Братск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске упала с крыши заброшенного здания бывшего завода железобетонных изделий (КБЖБ) 11-летняя девочка. Школьница поднялась на опасный объект, чтобы вместе с подругой сделать сэлфи. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что девочки забрались на крышу одного из полуразрушенных цехов, где фотографировались. Возвращаясь, одна из них потеряла равновесие и сорвалась вниз на бетонный пол, усыпанный строительным мусором.

Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию Детской горбольницы, где ей диагностировали множественные травмы различной степени тяжести. Сейчас состояние ребёнка медики оценивают, как стабильно тяжёлое.

Известно, что пятиклассница воспитывается мамой и бабушкой. Семья на учётах в полиции никогда не состояла. Педагоги характеризуют девочку положительно, она отлично закончила этот учебный год. По факту пребывания ребёнка на опасном объекте будет проведено административное расследование, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске