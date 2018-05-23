В Братске школьница после сэлфи сорвалась с крыши заброшенного здания

Братск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске упала с крыши заброшенного здания бывшего завода железобетонных изделий (КБЖБ) 11-летняя девочка. Школьница поднялась на опасный объект, чтобы вместе с подругой сделать сэлфи. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Известно, что девочки забрались на крышу одного из полуразрушенных цехов, где фотографировались. Возвращаясь, одна из них потеряла равновесие и сорвалась вниз на бетонный пол, усыпанный строительным мусором.

Пострадавшая была госпитализирована в реанимацию Детской горбольницы, где ей диагностировали множественные травмы различной степени тяжести. Сейчас состояние ребёнка медики оценивают, как стабильно тяжёлое.

Известно, что пятиклассница воспитывается мамой и бабушкой. Семья на учётах в полиции никогда не состояла. Педагоги характеризуют девочку положительно, она отлично закончила этот учебный год. По факту пребывания ребёнка на опасном объекте будет проведено административное расследование, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.