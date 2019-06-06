|Происшествия
|07.06.2019
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В Братске сняли с поезда пассажира-взяточника
|Происшествия
|07.06.2019
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В Братске сняли с поезда пассажира-взяточника
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Братск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске задержан пассажир поезда №76 сообщением «Москва – Нерюнгри» за дачу взятки сотруднику транспортной полиции.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, 36-летнего жителя Красноярского края застали за курением в нерабочем тамбуре вагона. Он решил избежать ответственности и попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере 1000 рублей.
Возбуждено уголовное дело. За покушение на мелкое взяточничество мужчине грозит до одного года лишения свободы.
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