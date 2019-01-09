В Братске сосед зарубил старушку, обидевшись на нее за внучку

Братск, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске во время пьянки на Рождество сосед зарубил старушку.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области, 81-летняя женщина с более молодым соседом пенсионером распивала спиртное. В ходе застольной беседы она рассказала, что намерена продать квартиру, в которой проживает со взрослой внучкой и тремя правнуками, лишив этих родственников жилья и наследства.

Сосед возмутился таким отношением к близким людям и зарубил пенсионерку отпором. Его задержали в тот же день.