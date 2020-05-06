В Братске сотрудники ФСБ изъяли у местных умельцев два незаконно переделанных пистолета, патроны и взрывчатку

Братск, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Иркутской области пресекли незаконную деятельность троих горожан, специализирующихся на модернизации и хранении оружия.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области, в домах братчан изъяты два пистолета системы Макарова с глушителями и признаками замены стволов. Также обнаружены пять основных частей огнестрельного оружия, 195 патронов различного калибра, 500 граммов взрывчатых веществ.

Изъятые предметы направлены на исследование для последующего принятия решения о передаче результатов ОРД в органы полиции и возбуждения уголовного дела по статьям 222, 223 УК РФ – незаконное хранение и изготовление оружия. Обстоятельства совершения преступлений устанавливаются.