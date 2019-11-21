В Братске сотрудники УФСБ задержали жительницу Средней Азии, объявленную в международный розыск

Братск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске сотрудники УФСБ по Иркутской области задержали жительницу Средней Азии, объявленную в международный розыск. Женщину преследовали на родине за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– В России преступница находилась незаконно, ранее привлекалась к уголовной ответственности за использование поддельного паспорта и в последнее время всячески скрывалась от правоохранительных органов – переезжала из города в город, применяла различные меры конспирации. Несколько лет назад женщина уже проживала в Братске и приехала из Красноярска к родственникам, в чьей квартире и была задержана, – сообщают в пресс-службе УФСБ по Иркутской области.

Падунский районный суд Братка избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.