В Братске столкнулись две иномарки, пострадали три маленьких ребенка

Братск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 19 декабря около 8:30 на автодороге между микрорайонами «Падун» и «Энергетик» столкнулись Тойота Королла и Хендэ Солярис. Пострадали три маленьких ребенка – предположительно, они находились в Тойоте без детских автокресел.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по предварительной информации, 46-летний водитель Тойоты не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем. В медицинское учреждение доставлены две сестры трех и восьми лет, а также их шестилетний брат. Сам водитель японской иномарки тоже получил травмы.

По факту аварии проводится всестороння проверка для последующего принятия правового решения.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на проезжей части, особенно в связи с неблагоприятными погодными условиями. Только строгое выполнение требований безопасности позволит избежать трагических последствий на дорогах региона, напоминают полицейские.