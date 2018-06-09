|Происшествия
|11.06.2018
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В Братске третий день ищут пропавшую 9-летнюю девочку
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Братск, 11.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Отделом полиции № 1 межмуниципального управления МВД России «Братское» разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Шакирова Алина Родионовна, 2009 года рождения, которая около 13.00 часов 9 июня ушла гулять и не вернулась.
Девочка выглядит на 10-12 лет, темные длинные волосы заплетены в косичку. Была одета в джинсовую голубую куртку, розовые кроссовки, черный рейтузы.
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