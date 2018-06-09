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11.06.2018

В Братске третий день ищут пропавшую 9-летнюю девочку

Братск, 11.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Отделом полиции № 1 межмуниципального управления МВД России «Братское» разыскивается без вести пропавшая несовершеннолетняя Шакирова Алина Родионовна, 2009 года рождения, которая около 13.00 часов 9 июня ушла гулять и не вернулась.

Девочка выглядит на 10-12 лет, темные длинные волосы заплетены в косичку. Была одета в джинсовую голубую куртку, розовые кроссовки, черный рейтузы.



На поиски разыскиваемой задействованы силы и средства местной полиции, а также направлены оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области и волонтеры.

Полиция просит граждан, что-либо знающих о месте нахождения Алины Шакировой, незамедлительно сообщить в ОП №1 МУ МВД России «Братское» по телефонам: 8 (3953) 41-20-03 или 02 (102 – с мобильного). Телефон волонтерской поисковой организации: 89645468898.

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