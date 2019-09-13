В Братске трое мужчин ворвались в квартиру пенсионерки и похитили телевизор

Братск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение о нападении неизвестных преступников в квартире по улице Мира на пожилую женщину.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что 80-летняя братчанка открыла дверь злоумышленникам, которые, применив силу, втроём ворвались в её квартиру. Добычей преступников стал телевизор и 2 тысячи рублей из кошелька пенсионерки.

В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД РФ «Братское» задержали предполагаемых налётчиков. В отдел полиции были доставлены трое мужчин 1980, 1985 и 1987 годов рождения, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. Часть похищенного имущества изъята, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище), отделом следственного управления МУ «Братское» возбуждено уголовное дело. Следствие, учитывая дерзкий характер и тяжесть совершённого преступления, выступило с ходатайством о применении к задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, в ходе которых также будет дана оценка вреда здоровью пожилой женщины, пострадавшей в результате нападения.