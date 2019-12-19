|Происшествия
|20.12.2019
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В Братске ушёл из дома и не вернулся 15-летний подросток
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Братск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 14 декабря ушёл из дома и до сих пор не вернулся 15-летний восьмиклассник Никита Беликьян. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
О безвестном исчезновении юноши в ГУ МВД по Иркутской области завили родители школьника. Известно, что из дома по улице Мира он ушёл днём 14 декабря. До настоящего времени о его месте нахождения ничего не известно.
Фото представлено пресс-службой ГУ МВД по Иркутской области
Подросток состоит на учёте в полиции за неоднократные самовольные уходы из дома.
Тех, кто что-либо знающет о месте нахождения Никиты Беликьян, просят обратиться в отдел полиции №2 по адресу: Братск, улица Южная, 51, или по следующим телефонам: полиция: 8 (3953) 45-52-02, 8 (3953) 45-45-75, 8 (3953) 45-83-61; волонтёры: 8-924-616-26-46, 8-964-546-88-98.
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