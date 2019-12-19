В Братске ушёл из дома и не вернулся 15-летний подросток

Братск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 14 декабря ушёл из дома и до сих пор не вернулся 15-летний восьмиклассник Никита Беликьян. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О безвестном исчезновении юноши в ГУ МВД по Иркутской области завили родители школьника. Известно, что из дома по улице Мира он ушёл днём 14 декабря. До настоящего времени о его месте нахождения ничего не известно.

Фото представлено пресс-службой ГУ МВД по Иркутской области

Подросток состоит на учёте в полиции за неоднократные самовольные уходы из дома.

Тех, кто что-либо знающет о месте нахождения Никиты Беликьян, просят обратиться в отдел полиции №2 по адресу: Братск, улица Южная, 51, или по следующим телефонам: полиция: 8 (3953) 45-52-02, 8 (3953) 45-45-75, 8 (3953) 45-83-61; волонтёры: 8-924-616-26-46, 8-964-546-88-98.

ПРИМЕТЫ:

На вид пропавшему 15-17 лет, рост 162 см, лицо смуглое монголоидного типа, глаза карие, волосы тёмные коротко остриженные. Курит.

На момент ухода был одет в тёмно-серый пуховик до бедра, вязаную шапку чёрного цвета с белыми вкраплениями, тёмно-синие джинсы и толстовку на молнии, чёрные ботинки.