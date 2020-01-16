|Происшествия
|15.01.2020
|
|
В Братске уже пять месяцев ищут пропавшего без вести Алексея Краснова
|
Братск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция просит жителей региона помочь в розыске пропавшего в августе 2019 года братчанина Алексея Краснова.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, известно, что 15 августа 2019 года 35-летний Алексей Краснов, житель Центрального района Братска, ушел из садово-огороднического товарищества «Заря» в дачном поселке Комсомольский и пропал.
ПРИМЕТЫ:
КООРДИНАТЫ:
Тэги: